Страны ЕС готовятся к новым затяжным переговорам по бюджету
Провал последнего саммита ЕС, не сумевшего принять бюджет союза на 2028–2034 годы, грозит превратить следующую встречу лидеров, намеченную на 17–18 декабря, в многодневный марафон с непредсказуемым итогом. Столкновение национальных интересов входящих в ЕС стран, разные подходы к финансированию Украины и жесткое требование президента Франции Эмманюэля Макрона выйти на соглашение до конца года создают для руководства ЕС и всех членов объединения крайне сложные переговорные условия. Тем временем глава Евросовета Антониу Кошта уже готовит новое предложение по бюджету, пытаясь нащупать то, что может сблизить разные, порой трудно совместимые позиции.
После провала саммита Антониу Кошта приступил к подготовке нового предложения по бюджету, которое он собирается презентовать на саммите 17–18 декабря.
Пока известно лишь то, что Кошта пообещал сократить проект бюджета еще на €200–250 млрд, что соответствует требованиям «бережливых» стран. При этом он пустит под нож не субсидии на сельское хозяйство, а заложенные расходы на помощь третьим странам (за исключением Украины) и статьи, поддерживающие конкурентоспособность ЕС.
Тем не менее эксперты довольно пессимистичны в своих оценках, указывая, что текущий многоуровневый конфликт интересов будет крайне сложно урегулировать. Из-за этого декабрьский саммит может растянуться на несколько дней. Опрошенные Politico дипломаты также называют такой сценарий наиболее вероятным.