Провал последнего саммита ЕС, не сумевшего принять бюджет союза на 2028–2034 годы, грозит превратить следующую встречу лидеров, намеченную на 17–18 декабря, в многодневный марафон с непредсказуемым итогом. Столкновение национальных интересов входящих в ЕС стран, разные подходы к финансированию Украины и жесткое требование президента Франции Эмманюэля Макрона выйти на соглашение до конца года создают для руководства ЕС и всех членов объединения крайне сложные переговорные условия. Тем временем глава Евросовета Антониу Кошта уже готовит новое предложение по бюджету, пытаясь нащупать то, что может сблизить разные, порой трудно совместимые позиции.