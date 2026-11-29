По сведениям “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд 1 декабря рассмотрит представление Московской городской военной прокуратуры, которая потребовала ужесточить наказание Евгению Лобанову, увеличив ему срок с 16 до 17 лет строгого режима, а также лишить его госнаграды — медали Суворова. При этом представитель гособвинения просит уменьшить назначенный осужденному штраф до 500 млн руб., указав, что выплата в размере 550 млн руб. противоречит закону, которым максимально возможный штраф установлен в размере 500 млн руб.