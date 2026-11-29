Экс-сотрудник ФСБ получил 16 лет лишения свободы за взятку 180 млн рублей
Как стало известно “Ъ”, к 16 годам лишения свободы со штрафом в размере 550 млн руб. 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника второй службы ФСБ, подразделения по защите конституционного строя, Евгения Лобанова. Полковник запаса получил срок за взятку на сумму более 180 млн руб.
По сведениям “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд 1 декабря рассмотрит представление Московской городской военной прокуратуры, которая потребовала ужесточить наказание Евгению Лобанову, увеличив ему срок с 16 до 17 лет строгого режима, а также лишить его госнаграды — медали Суворова. При этом представитель гособвинения просит уменьшить назначенный осужденному штраф до 500 млн руб., указав, что выплата в размере 550 млн руб. противоречит закону, которым максимально возможный штраф установлен в размере 500 млн руб.