Выручка частных медицинских компаний в России в 2026 году вырастет на 13,6%, до 2,62 трлн руб. Такой базовый сценарий закладывает агентство Digital Strategy. Если он реализуется, рост существенно замедлится. В 2024 году оборот клиник увеличился на 22% в годовом выражении, в 2025-м — на 18%. Пессимистический сценарий Digital Strategy предполагает рост выручки медицинских компаний на 7,5% к 2025 году, оптимистический — на 18%. Прогноз Eqiva закладывает рост рынка коммерческих медицинских услуг в 2026 году на 14%, до 2 трлн руб.