Выручка частных клиник в России вырастет по итогам года на 13,6%
Выручка частных медицинских компаний в России в 2026 году вырастет на 13,6%, до 2,62 трлн руб. Такой базовый сценарий закладывает агентство Digital Strategy. Если он реализуется, рост существенно замедлится. В 2024 году оборот клиник увеличился на 22% в годовом выражении, в 2025-м — на 18%. Пессимистический сценарий Digital Strategy предполагает рост выручки медицинских компаний на 7,5% к 2025 году, оптимистический — на 18%. Прогноз Eqiva закладывает рост рынка коммерческих медицинских услуг в 2026 году на 14%, до 2 трлн руб.
Рост рынка, согласно Digital Strategy, произойдет исключительно за счет увеличения стоимости услуг. За 2026 год они подорожают на 12–13%, отмечают аналитики. Эта оценка сопоставима с сегодняшними показателями. В январе—октябре 2026 года средний чек на медуслуги в России составил 5,9 тыс. руб., увеличившись 12% год к году, говорят в «Чек Индексе».
Согласно Росстату, в октябре 2026 года средняя стоимость первичного посещения врача-специалиста в России составила 1,7 тыс. руб., увеличившись год к году на 16,7%. Цена на УЗИ брюшной полости выросла на 15,6%, до 2,2 тыс. руб. Общий анализ крови подорожал на 11,4%, до 634,3 руб.