В Свердловской области на двух участках трасс введены временные ограничения движения из-за ДТП с участием грузовых автомобилей. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, на 143-м км трассы «Екатеринбург — Тюмень» в районе Камышлова транспорт направлен в объезд, так как на месте извлекают фуру, съехавшую в кювет.