Свердловская ГАИ ввела ограничения на двух участках трасс из-за аварий
В Свердловской области на двух участках трасс введены временные ограничения движения из-за ДТП с участием грузовых автомобилей. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, на 143-м км трассы «Екатеринбург — Тюмень» в районе Камышлова транспорт направлен в объезд, так как на месте извлекают фуру, съехавшую в кювет.
Аналогичная ситуация сложилась на 280-м км автодороги М-12 «Восток» вблизи Бисерти. Здесь на время работы эвакуатора организовано реверсивное движение. На обоих участках экипажи ДПС регулируют поток машин и следят за безопасностью участников движения.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать текущие погодные условия и выбирать скорость, соответствующую дорожной обстановке. Также необходимо соблюдать дистанцию и проявлять повышенное внимание при движении.