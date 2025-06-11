Умер основатель The Beach Boys Брайан Уилсон

Американский рок-музыкант, основатель и солист группы The Beach Boys Брайан Уилсон умер в возрасте 82 лет. Он — обладатель «Грэмми» и номинант премий «Золотой глобус» и «Эмми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брайан Уилсон в 2012 году

Фото: Lucas Jackson / Reuters Брайан Уилсон в 2012 году

Фото: Lucas Jackson / Reuters

О смерти музыканта сообщила его семья в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). Причина смерти в публикации не уточнялась.

Брайан Уилсон родился 20 июня 1942 года в городе Инглвуд, штат Калифорния. С 12 лет он начал играть на музыкальных инструментах, а с 16 — экспериментировать с записью песен. В 1961 году вместе с братьями Деннисом и Карлом Уилсонами, двоюродным братом Майком Лавом и школьным другом Аланом Джардином основал The Beach Boys. В том же году состоялась первая профессиональная запись группы в студии World Pacific в Лос-Анджелесе.

Пик популярности группы пришелся на первую половину 1960-х годов. The Beach Boys быстро приобрели широкую известность благодаря хитам «Surfin` U.S.A.», «Surfer Girl» и «California Girls». Их песни прочно связали образ Калифорнии с пляжами и серфингом в массовом сознании. В 1966 году господин Уилсон написал и спродюсировал альбом «Pet Sounds», признанный одним из величайших в истории музыки. В списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone «Pet Sounds» занял второе место.

Позднее музыкант столкнулся с проблемами психического здоровья и зависимостями. Брайану Уилсону диагностировали шизоаффективное расстройство и легкое биполярное расстройство. Последний концерт он дал в 2022 году, а в последние годы появлялся в документальных фильмах, посвященных группе. В 2024 году ему была диагностирована деменция.