Новый этап реконструкции центра регби в Красноярске обойдется в 1,64 млрд рублей
Итоги торгов подведут в декабре
Власти Красноярского края объявили аукцион на третий этап строительства регионального центра по регби. Начальная цена установлена в размере 1,64 млрд руб., говорится в материалах портала госзакупок.
Прием заявок на участие в торгах стартовал 27 ноября. Этот этап завершится 8 декабря, итоги аукциона подведут 10 декабря.
Регбийный центр создается на базе спорткомплекса «Авангард», являющегося базой регбийной команды «Енисей-СТМ». Работы по его реконструкции идут с 2017 года. «В рамках нового этапа строительства планируется возведение дополнительной трибуны, а также манежа для круглогодичных тренировок и соревнований»,— говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.
Центр планируется открыть к 400-летию Красноярска. Оно будет отмечаться в 2028 году.