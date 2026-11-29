Регбийный центр создается на базе спорткомплекса «Авангард», являющегося базой регбийной команды «Енисей-СТМ». Работы по его реконструкции идут с 2017 года. «В рамках нового этапа строительства планируется возведение дополнительной трибуны, а также манежа для круглогодичных тренировок и соревнований»,— говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.