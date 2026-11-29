Матч закончился со счетом 6:3. У «Кузбасса» по два мяча забили Кирилл Девятых и Дмитрий Баранов. «Кузбасс» и хабаровский «СКА—Нефтяник» остались двумя командами, идущими в турнире без поражений. «Байкальские Соколы» же потерпели первую неудачу. В Иркутске они уступили московскому «Динамо» (2:5), причем все голы были забиты во втором тайме.