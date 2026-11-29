«Кузбасс» продолжает идти без поражений в чемпионате по хоккею с мячом
«Кузбасс» продолжил победную серию в чемпионате российской Суперлиги по хоккею с мячом. 28 ноября кемеровчане обыграли в гостях ульяновскую «Волгу».
Матч закончился со счетом 6:3. У «Кузбасса» по два мяча забили Кирилл Девятых и Дмитрий Баранов. «Кузбасс» и хабаровский «СКА—Нефтяник» остались двумя командами, идущими в турнире без поражений. «Байкальские Соколы» же потерпели первую неудачу. В Иркутске они уступили московскому «Динамо» (2:5), причем все голы были забиты во втором тайме.
Новосибирский «Сибсельмаш» остается единственной командой, не набравшей ни одного очка. На этот раз сибиряки проиграли в Казани клубу «Ак Барс—Ракета» (1:3), хотя и открыли счет в матче.