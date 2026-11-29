Омский «Авангард» одержал победу в Хабаровске
Два гола на счету Джошуа Ливо
В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» одержал седьмую победу подряд. На этот раз — над «Амуром».
Матч прошел в Хабаровске 28 ноября. В первой половине первого периода гости оторвались от соперника на две шайбы благодаря голам Майкла Маклауда и Джошуа Ливо. В дальнейшем они довели матч до победы со счетом 3:2 (третий гол также на счету Джошуа Ливо).
«Авангард» остался на второй позиции в Восточной конференции КХЛ. Омичи отстают от магнитогорского «Металлурга» на шесть очков, имея игру в запасе.