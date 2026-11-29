Матч прошел в Хабаровске 28 ноября. В первой половине первого периода гости оторвались от соперника на две шайбы благодаря голам Майкла Маклауда и Джошуа Ливо. В дальнейшем они довели матч до победы со счетом 3:2 (третий гол также на счету Джошуа Ливо).