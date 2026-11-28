Умер бывший гендиректор ЯМЗ и депутат облдумы Владимир Савельев
В возрасте 79 лет умер Владимир Савельев, бывший генеральный директор Ярославского моторного завода и депутат областной думы двух созывов. Об этом сообщило Объединение организаций профсоюзов Ярославской области. Прощание с Владимиром Савельевым состоялось 28 ноября во Дворце культуры имени Добрынина в Ярославле.
Владимир Савельев возглавил ОАО «Автодизель» в феврале 1997 года, когда на предприятии не выплачивали зарплату и бастовали рабочие. Он руководил заводом до 2002 года. При нем ЯМЗ освоил выпуск модернизированных дизельных двигателей в рамках российско-белорусской программы развития дизельного автомобилестроения.
В областную думу Владимир Савельев впервые избрался в 2000 году, еще будучи гендиректором ЯМЗ. В 2008 году он вновь получил депутатский мандат по списку «Единой России» и сложил полномочия в марте 2013 года. С 2005 по 2013 год он возглавлял Объединение организаций профсоюзов Ярославской области. По данным объединения, в это время в регионе ежегодно заключалось свыше 1,5 тыс. коллективных договоров, охватывавших около 260 тыс. работников.
Экс-директор предприятия, заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев назвал Владимира Савельева своим другом, соратником и учителем. «Мы тогда командой под его началом сделали все, чтобы завод жил. И он живет. Савельев вытащил его», — написал он. Областное объединение профсоюзов выразило соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Савельева. «Владимир Егорович всю свою жизнь посвятил развитию Ярославской области», — отметили в объединении.
Владимир Савельев родился 25 июля 1947 года в деревне Пепелевке Монастырщинского района Смоленской области в многодетной семье рабочих совхоза. В 1965 году устроился слесарем по ремонту оборудования в литейный цех ЯМЗ. За 37 лет работы на заводе возглавлял профком, был заместителем гендиректора по производству и генеральным директором. Кандидат экономических наук, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники.