В областную думу Владимир Савельев впервые избрался в 2000 году, еще будучи гендиректором ЯМЗ. В 2008 году он вновь получил депутатский мандат по списку «Единой России» и сложил полномочия в марте 2013 года. С 2005 по 2013 год он возглавлял Объединение организаций профсоюзов Ярославской области. По данным объединения, в это время в регионе ежегодно заключалось свыше 1,5 тыс. коллективных договоров, охватывавших около 260 тыс. работников.