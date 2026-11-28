В ДТП под Тольятти погибли двое взрослых и пострадали трое детей
Проводится расследование
Смертельная авария произошла в районе Тольятти в субботу, 28 ноября. Происшествие случилось в 16:50 (MSK+1) на автодороге Тольятти — Димитровград в районе села Ташла Ставропольского района. Об этом сообщает прокуратура.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу движения и врезался в машину Lada Granta. В результате аварии погибли водитель Lada Kalina и пассажир Lada Granta. Также получили травмы трое несовершеннолетних пассажиров «Гранты».
Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. По факту аварии проводится проверка. Прокуратура контролирует расследование.