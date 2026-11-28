Так, Пермь заняла 12-е место в рейтинге регионов России по средней высотности новых домов. На первом месте в списке оказался Екатеринбург, где за год новостройки стали выше на 1,1 этажа (до 22 этажей). Второе место заняла Москва, где новостройки стали выше на 0,1 этажа — там средняя высотность составляет 21,5 этажей. На третьем месте оказалась Уфа — 20,1 этаж. Однако здесь динамика оказалась отрицательной (-0,6 этажа за год). Также в топ-5 городов вошли Новосибирск и Ростов-на-Дону.