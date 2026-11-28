Виктор Бурьянов родился 6 августа 1950 года в Смоленской области. Трудовой путь начал в Чусовском округе на должности бригадира в вагонном депо. Затем занимал должности первого зампредседателя горисполкома, второго секретаря городского комитета партии, а также был председателем городского совета народных депутатов. На должность главы Чусового впервые был избран в 2000 году. После отставки был депутатом Земского собрания Чусовского муниципального округа.