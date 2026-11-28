Упрдор «Нижне-Волжское» объявило тендер на ремонт 7 км дороги в Марксовском районе Саратовской области. За работы на трассе Р-229 заказчик предлагает до 2,914 млрд руб. “Ъ” нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».