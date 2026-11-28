Упрдор предлагает 3 миллиарда за ремонт семи километров дороги под Марксом
Работы пройдут между селами Георгиевка и Зоркино
Упрдор «Нижне-Волжское» объявило тендер на ремонт 7 км дороги в Марксовском районе Саратовской области. За работы на трассе Р-229 заказчик предлагает до 2,914 млрд руб. “Ъ” нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».
Работы пройдут на участке между селами Георгиевка и Зоркино. Заявки от желающих получить контракт поставщиков принимают до 14 декабря. Итоги конкурса объявят 17 декабря. Подрядчик получит аванс — 30% от цены договора.
Геодезические работы включают разбивку сложных кривых, виражей, транспортных развязок, создание и контроль геодезической разбивочной основы. Также подрядчик должен будет уложить верхние слои покрытий, применив новые технологии. В завершение исполнитель нанесет дорожную разметку, установит знаки, ограждения, освещение и рекламные стенды.
Земляные работы подразумевают расчистку полосы отвода, снятие растительного слоя, замену слабого грунта, возведение земляного полотна, укрепительные работы и укладку геотекстиля. Затем подрядчик обустроит дренирующий и морозозащитный слои, основания, армирующие прослойки. Согласно смете, исполнитель также отвечает за водопровод: устройство котлована, фундамента, гидроизоляции, засыпки и укрепительных работ.