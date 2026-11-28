Заявление предполагает солидарное взыскание всей суммы с обоих ответчиков. Речь идет о привлечении контролировавших должника лиц к ответственности по обязательствам компании. На данный момент это требование управляющего, суд еще не принял решение о привлечении Григорьевых к субсидиарной ответственности.