С директора и владелицы ростовской «Викиры» потребовали 29,2 млн рублей
Привлечь их к субсидиарке попросил конкурсный управляющий
Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Викира» Каринэ Асатрян обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием привлечь к субсидиарной ответственности бывшего директора компании Николая Григорьева и ее единственную владелицу Ирину Григорьеву. Сумма требований составляет 29,16 млн руб. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.
Заявление предполагает солидарное взыскание всей суммы с обоих ответчиков. Речь идет о привлечении контролировавших должника лиц к ответственности по обязательствам компании. На данный момент это требование управляющего, суд еще не принял решение о привлечении Григорьевых к субсидиарной ответственности.
ООО «Викира» признали банкротом в ноябре 2023 года, в отношении него открыли конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. В июне 2026 года процедуру продлили до 17 декабря.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Викира» зарегистрировано 20 февраля 2017 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — оптовая торговля химическими продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем значится Ирина Григорьева, директором был Николай Григорьев. По итогам