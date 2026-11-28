В Таганроге число многодетных семей за пять лет выросло в полтора раза
В Таганроге насчитывается более 2,3 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются почти 7,5 тыс. детей. За последние пять лет их количество увеличилось почти в полтора раза. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
В 2026 году на поддержку многодетных семей направили 86,1 млн руб. в рамках нацпроекта «Семья». По данным госпожи Камбуловой, 68 молодых семей получили выплаты по 300 тыс. руб., еще 134 семьи — компенсацию половины стоимости обучения детей на общую сумму 4,8 млн руб.
Социальные контракты заключила 31 семья, в том числе 13 — для открытия собственного дела. Бесплатно отдохнули в загородных лагерях 770 детей из 577 семей. Еще 66 семей получили компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки.
Все перечисленные меры поддержки предоставляются без учета доходов и имущественного положения семей.