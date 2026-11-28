В Октябрьском районе Ростова временно прекратили подачу отопления и горячей воды в несколько десятков домов. Причиной стал дефект на участке теплотрассы в районе проспекта Ленина, 99а. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.