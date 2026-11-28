Бастрыкин проверит жалобы на размываемую дождями грунтовую дорогу на Дону
По ней не может проехать «скорая»
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей хутора Гуляй-Борисовка Зерноградского района на состояние дороги. Как сообщили в пресс-службе СК, обращения касаются отсутствия асфальтового покрытия на ул. Головенко и трудностей с проездом после дождей.
По словам заявителей, грунтовую дорогу размывает во время осадков. Из-за этого затруднен проезд автомобилей, в том числе экстренных служб. Обращения жителей в уполномоченные органы, как утверждается, не принесли результатов.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Ростовской области Станиславу Ковалеву провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах и мерах по восстановлению прав жителей. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.