Врио главы Большекирсановского поселения назначен Артем Цыбулько
Об этом распорядился губернатор Ростовской области
С 28 ноября временно исполнять полномочия главы Большекирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района начал Артем Цыбулько, следует из распоряжения губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
Он назначен после досрочного прекращения полномочий прежнего главы Елены Штыб.
Артем Цыбулько будет исполнять обязанности до избрания нового главы поселения и его вступления в должность.