В пермском аэропорту введут инфраструктурный сбор
Правительство России утвердило перечень из 20-и региональных аэропортов, где будет взиматься инфраструктурный сбор. В список включен пермский аэропорт. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 21 ноября.
Утвержденные региональные терминалы будут объедены в «группу аэропортов ООО “Новапорт холдинг”». Размер сбора установят отдельным решением правительства, но ставка не превысит 150 руб. на одного перевезенного пассажира. Сбор станет частью стандартного аэропортового сбора и будет уплачиваться авиаперевозчиками. Ожидается, что механизм привлечет внебюджетные инвестиции для строительства и реконструкции аэродромной инфраструктуры. Сбор начнут взимать после заключения первого концессионного соглашения на реконструкцию одного из аэропортов группы.
Аналогичный механизм коснется аэропортов Астрахани, Барнаула, Калининграда, Белгорода, Воронежа, Владикавказа, Саранска, Мурманска, Новосибирска, Минеральных Вод, Челябинска и других городов.