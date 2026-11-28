Утвержденные региональные терминалы будут объедены в «группу аэропортов ООО “Новапорт холдинг”». Размер сбора установят отдельным решением правительства, но ставка не превысит 150 руб. на одного перевезенного пассажира. Сбор станет частью стандартного аэропортового сбора и будет уплачиваться авиаперевозчиками. Ожидается, что механизм привлечет внебюджетные инвестиции для строительства и реконструкции аэродромной инфраструктуры. Сбор начнут взимать после заключения первого концессионного соглашения на реконструкцию одного из аэропортов группы.