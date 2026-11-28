Прививка от старости
В чем секрет долголетия китайцев и подходят ли россиянам их привычки и медицина
Россияне все активнее пакуют чемоданы в Китай. Спрос на отдых там за первое полугодие 2026-го вырос на 53% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Страна уверенно догоняет лидеров отпускного рейтинга — Турцию и Египет. Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, главные причины — отмена виз и увеличение числа рейсов, а еще низкие цены на отели, продукты, одежду и медицинские услуги. Многие жители РФ летят в Поднебесную как раз за последним — хотят совместить отпуск с лечением, реабилитацией и профилактикой.
В мире не так уж много стран с долгожителями, но Китай уже много лет подряд входит в топ-3 этого списка — после Японии и США. По данным ООН, там свыше 49 тыс. жителей, отпраздновавших столетие (в России — около 17 тыс.). Средняя продолжительность жизни в Китае — 79,2 года, в Гонконге и того выше — 85,5. У нас в стране — 73,4 года. Конечно, дело не в каком-то секретном эликсире из Шаолиня — на качество жизни влияют генетика, экология, доходы, доступность медицины, условия труда и множество других факторов. Но повседневные привычки тоже имеют значение.
1. Еда: тофу, рыба и искусство маленьких тарелок
«Многие ассоциируют китайскую кухню с экзотикой: скорпионы на палочках, живые гусеницы. На самом деле рацион большинства местных жителей максимально простой: на 40% он состоит из рыбы и морепродуктов, плюс овощи, рис, лапша, бобовые, нежирное мясо,— рассказала Елена Ким, специалист по питанию и здоровому образу жизни, практикующий врач превентивной медицины.— Вы едва ли найдете в их ежедневном меню сладости, выпечку, молочные продукты, газировку и картофель. Зато там много специй, ускоряющих метаболизм, ферментированных продуктов типа тофу и маринованных овощей, в которых содержатся пробиотики. Пожилые китайцы стараются употреблять больше соевых продуктов — в них полно кальция, необходимого для сохранения плотности костей, и белка — он помогает поддерживать мышечную массу, которая с возрастом стремительно уменьшается. А еще соя полезна для сердечно-сосудистой системы, улучшает состояние женщин во время менопаузы».
Также жители Поднебесной пьют много зеленого чая — он помогает улучшить пищеварение, нормализовать уровень сахара в крови, минимизировать стресс.
Еще один важный фактор — китайцы не переедают. Они накладывают овощи, рыбу, рис в маленькие тарелки, едят не спеша — подсознательно мозг считывает это как сигнал «еды достаточно». Умеренные порции помогают контролировать калорийность рациона и не набирать лишний вес.
Что можно позаимствовать: чаще готовить овощи, бобовые и рыбу, не забывать о цельнозерновых продуктах. И попробовать есть медленнее, чтобы успевать понять, что наелись.
2. Движение: зарядка в любой удобный момент
Представьте: вы стоите посреди оживленной улицы или на вокзале и прямо перед вами пожилые люди начинают разминаться, приседать. В Китае такое встречается сплошь и рядом. Активность встроена тут в повседневную жизнь, это не «когда-нибудь пойду в фитнес-клуб», а скорее «есть свободная минутка — посвящу ее здоровью». Спортом здесь занимаются с детства — на ушу ходят с трех лет. С возрастом интерес к нему не угасает. Пенсионеры занимаются гимнастикой дома, приходят на групповую зарядку в парки, танцуют в клубах и городских садах, практикуют тайцзицюань (сочетает в себе оздоровительную гимнастику и медитативную практику), играют в настольный теннис, катаются на велосипедах. Все это помогает поддерживать выносливость, мышцы и координацию.
Что можно позаимствовать: ежедневно гулять, делать зарядку по утрам. Людям старшего возраста особенно полезны упражнения на равновесие и укрепление мышц: они помогают сохранять самостоятельность и снижают риск падений.
3. Семья и друзья: долголетие любит компанию
«Социальная изоляция увеличивает риск преждевременной смерти на 26–29%. Это все равно что выкуривать 15 сигарет в день или страдать тяжелой формой ожирения. Таковы результаты исследования Университета Бригама Янга в США,— рассказала Елена Коваленко, психолог, гештальт-терапевт.— И речь тут не только про ментальный фактор. Добрососедство, поддержание хороших отношений с семьей, друзьями влияют на старение на клеточном уровне — оно замедляется».
В Китае существует многоуровневая сеть личных взаимоотношений — «гуаньси». Там поддерживают связи не только с одноклассниками или коллегами, но и с туристами, с которыми однажды пересеклись в отпуске, с официантами с соседней улицы. Дети часто живут с пожилыми родителями, а те помогают в воспитании внуков.
«Такая поддержка не только облегчает повседневную жизнь, но и дает человеку ощущение, что ему есть на кого опереться. А это серьезно снижает уровень стресса»,— объяснила специалист.
Что можно позаимствовать: звать близких на прогулки, ужины и совместные занятия, поддерживать отношения и искать новые знакомства.
4. Спокойствие, только спокойствие
Поющие чаши, дыхательные техники, травяные сборы, медитация, созерцание природы, акупунктура — в Китае есть целый список вещей, которые помогают расслабиться, снизить тревогу. Психотерапия тут пока не так распространена, как в западных странах, поэтому молодежь чаще использует онлайн-платформы с чат-ботами для анонимных консультаций, а пожилые люди обращаются к «снотворцам» — специалистам, которые помогают решить проблемы с засыпанием и беспокойством с помощью разговоров.
«Эмоциональное истощение существенно сокращает жизнь,— уверена Елена Коваленко.— Есть множество исследований на этот счет, но одно из самых впечатляющих — от Финского национального института здравоохранения. Более 20 лет ученые наблюдали за 38 000 добровольцев и выяснили, что мужчины, которые регулярно испытывают стресс, живут в среднем на 2,8 года меньше, женщины — на 2,3. В Китае прекрасно об этом знают и умеют замедляться, используют разные способы выпустить пар: ходят в караоке, занимаются боевыми искусствами, устраивают чайные церемонии, чтобы перезагрузиться».
Что можно позаимствовать: не обязательно немедленно достигать просветления, достаточно иногда отказаться от чтения новостей, научиться правильно дышать, обращаться к специалистам, если апатия, тревожность не проходят несколько месяцев.
5. Горячая вода: национальная привычка
У традиции есть культурные корни, связанные с представлениями о балансе энергий Инь (холод) и Ян (тепло). Холод якобы нарушает этот баланс, ослабляет защитный барьер организма, а горячая вода улучшает кровообращение и пищеварение. Поэтому ее тут предлагают в общественных местах, берут с собой в термосах на работу и прогулки.
«Научных доказательств такого эффекта нет. Но важнее другое — привычка регулярно пить воду и не путать жажду с голодом»,— объяснила Елена Ким.
Что можно позаимствовать: держать воду под рукой и пить в течение дня, ориентируясь на индивидуальные потребности.
6. Новая жизнь после пенсии: мозгу тоже нужна зарядка
Вы вряд ли услышите от китайцев фразы вроде «Мне уже поздно», «Я слишком стар для этого». Наоборот, после завершения карьеры многие начинают вести еще более активную жизнь: учатся танцевать, осваивают соцсети и искусственный интеллект, ходят в походы и книжные клубы, занимаются рукоделием, исследуют мир (китайцы — вообще одна из самых путешествующих наций в мире, по данным Всемирной туристской организации ООН). В некоторых городах существуют университеты для пожилых, где можно изучать иностранные языки, искусство, музыку и цифровые технологии. И власти, и общество поддерживают такие стремления — чем активнее пенсионеры избегают рутины и одиночества, тем дольше и счастливее они живут.
Что можно позаимствовать: не откладывать интересы на мифическое «когда будет время». Учиться новому, встречаться с людьми, путешествовать хотя бы в соседние города и находить занятия, ради которых хочется выйти из дома.
7. Медицина: и пиявки, и нанотехнологии
В этой части Азии и современную, и традиционную медицину используют по максимуму. Еще недавно вторая чаще была направлена на профилактику заболеваний, укрепление здоровья, а первая — на лечение в экстренных случаях. Сейчас же благодаря государственной стратегии «Здоровый Китай» там развивают медпомощь даже в самых отдаленных уголках страны: около 90% жителей могут добраться до фельдшерского пункта в течение 15 минут, у большинства граждан есть медицинская страховка. В одну и ту же клинику зачастую можно обратиться и за кровопусканием, и за продвинутой генной терапией. Многие регулярно сдают анализы, проходят чекапы, чтобы не пропустить проблемы с сердцем, сосудами, костями, предотвратить развитие онкологии, диабета.
Что можно позаимствовать: регулярно проходить рекомендованные обследования, контролировать артериальное давление и другие важные показатели, даже если отлично себя чувствуете.
Можно ли перенести китайские секреты долголетия в Россию
Большинство полезных привычек вполне совместимы с жизнью в России. Вместо тофу и соевых бобов добавьте в рацион более привычные нам ферментированные продукты: квашеную капусту, кефир, моченую бруснику и яблоки, ржаной хлеб на закваске, чайный гриб.
«Ко всему нужен здравый подход. Не стоит слепо доверять рекламе, где рассказывают про чудодейственные китайские травы, грибы и прочие БАДы. У китайцев и славян разная восприимчивость к одним и тем же лекарствам, суперфудам. Они веками взаимодействовали с этими компонентами, для нас многие в новинку. Потому и реакция может быть более острой: это не только аллергия, но и серьезные заболевания,— предупреждает Алексей Маслов, востоковед, член РАЕН, профессор, специалист в области духовных и культурных традиций китайской цивилизации.— Зачастую продукты, травы, которые растут в России, подходят нам больше, чем азиатские. В любом случае лучше проконсультироваться с врачами, прежде чем экспериментировать».
То же и с остальным: ушу можно заменить ходьбой и плаванием, горячую воду — прохладной. Куда важнее — перенести сам принцип организации жизни: движение каждый день, разнообразное питание, регулярное общение, яркие впечатления и внимание к здоровью.
Что касается кровопускания, акупунктуры и медицинских туров в Китай — спрос на это в России заметно вырос за последние несколько лет. Если раньше на лечение в Хэйхэ, Харбин, Санью приезжали чаще всего из Приморья, то сейчас многие летят из Краснодара, Ростова, Сочи. Особенно популярны среди наших соотечественников стоматологические услуги, пластическая хирургия, трансплантация волос, реабилитация, оздоровительные программы. С одной стороны, это удобно: можно совместить отпуск с лечением. Например, пройти диагностику у стоматолога, установить зубные импланты, а после гулять по старинным городам, знакомиться с местной культурой. С другой — подходить к этому следует с умом, иначе можно нанести урон не только бюджету, но и здоровью.
«Перед тем как подписать договор, проверьте аккредитацию клиники, актуальность ее лицензии, квалификацию врача. Уточните, какие услуги оказывает медучреждение, какие входят в пакет посредника, кто отвечает за лечение в случае осложнений,— рекомендует Анна Краснова, юрист, член Клуба процессуалистов России.— Запросите письменный план лечения или реабилитации. Посмотрите, какие процедуры там указаны, сколько они стоят, потребуются ли дополнительные визиты.
До поездки найдите в вашем городе доктора, который готов будет наблюдать вас после возвращения из-за границы. Узнайте у него, какие ваши анализы, исследования ему понадобятся, и спросите у клиники, готовы ли они их предоставить. Проверьте, работают ли в нашей стране с теми имплантами или комплектующими из Китая, которые будут использовать для вашего лечения.
Например, если у вас отколется зуб, отечественные стоматологи не всегда смогут его починить: китайские стандарты зачастую несовместимы с нашими или европейскими. Проверьте ваше страховое покрытие — обычные туристические могут не включать осложнения, перенос рейса из-за внепланового визита к врачу и так далее».
Специалисты также советуют посчитать полную стоимость лечения с учетом перелетов, проживания, трат на питание, обследование, страховку, переводчика, трансферы, дополнительные консультации и возможное продление пребывания в Китае при осложнениях. Да, цены там порой в два-три раза ниже, чем в России, но с учетом всех этих расходов стоимость может оказаться не такой привлекательной.