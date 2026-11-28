Представьте: вы стоите посреди оживленной улицы или на вокзале и прямо перед вами пожилые люди начинают разминаться, приседать. В Китае такое встречается сплошь и рядом. Активность встроена тут в повседневную жизнь, это не «когда-нибудь пойду в фитнес-клуб», а скорее «есть свободная минутка — посвящу ее здоровью». Спортом здесь занимаются с детства — на ушу ходят с трех лет. С возрастом интерес к нему не угасает. Пенсионеры занимаются гимнастикой дома, приходят на групповую зарядку в парки, танцуют в клубах и городских садах, практикуют тайцзицюань (сочетает в себе оздоровительную гимнастику и медитативную практику), играют в настольный теннис, катаются на велосипедах. Все это помогает поддерживать выносливость, мышцы и координацию.