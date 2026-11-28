В Ростовской области полиция выявила 34-летнего жителя поселка Гигант, который, несмотря на ранее назначенный штраф, продолжал публично демонстрировать татуировки с символикой экстремистской организации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, нарушения зафиксировали в общественных местах Сальского района с сентября 2025 года по июль 2026 года.