Жителя Дона заподозрили в повторной демонстрации экстремистской символики
В Ростовской области полиция выявила 34-летнего жителя поселка Гигант, который, несмотря на ранее назначенный штраф, продолжал публично демонстрировать татуировки с символикой экстремистской организации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, нарушения зафиксировали в общественных местах Сальского района с сентября 2025 года по июль 2026 года.
В октябре 2025 года суд уже привлекал местного жителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и назначил ему штраф за аналогичное правонарушение. Однако после этого он продолжил демонстрировать запрещенную символику.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму направили собранные материалы в следственное управление СК России по Ростовской области.