В Ростовской области число действующих коллективных договоров, по данным областного минтруда на 1 ноября 2026 года, достигло примерно 8,3 тыс. Это более чем вдвое превышает показатель, приведенный Федерацией профсоюзов по итогам 2025 года: тогда на предприятиях региона насчитывалось более 3,8 тыс. таких документов. Соответствующая информация содержится на сайте регионального правительства.