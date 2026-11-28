Число коллективных договоров на Дону выросло в два раза за год
Оно достигло 8,3 тысяч
В Ростовской области число действующих коллективных договоров, по данным областного минтруда на 1 ноября 2026 года, достигло примерно 8,3 тыс. Это более чем вдвое превышает показатель, приведенный Федерацией профсоюзов по итогам 2025 года: тогда на предприятиях региона насчитывалось более 3,8 тыс. таких документов. Соответствующая информация содержится на сайте регионального правительства.
Согласно отчету Федерации профсоюзов Ростовской области об итогах коллективно-договорной кампании, в 2025 году число коллективных договоров сократилось на 4% по сравнению с предыдущим годом. Одновременно на 69 увеличилось количество организаций с профсоюзами, в которых коллективные договоры отсутствовали. К концу отчетного периода таких организаций было 231.
По данным областного минтруда, на 1 ноября 2026 года коллективные договоры охватывали более 661,2 тыс. работников. С начала года ведомство зарегистрировало 1,51 тыс. коллективных договоров, соглашений и дополнительных соглашений к ним.
При этом показатели Федерации профсоюзов за 2025 год и областного минтруда за ноябрь 2026 года могут учитывать разные категории организаций. Поэтому их прямое сопоставление не позволяет сделать вывод о двукратном росте числа коллективных договоров за этот период.