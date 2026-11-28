В июле этого года Гагаринский районный суд рассмотрел дело Лерчек, выделенное в отдельное производство в связи с ее болезнью. Валерии Чекалиной дали пять лет условно и штраф в размере 763 млн руб., ей также на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Суд приговорил Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн рублей, а также запретил ей администрировать сайты.