Лерчек получила назад 45 млн рублей и ювелирную коллекцию
Часть коллекции утрачена, ее до сих пор ищут
Уроженке Тольятти, блогеру Валерии Чекалиной, вернули имущество, изъятое у нее при обыске два года назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера Константина Третьякова.
Речь идет о 45 млн рублей наличными и ювелирных украшениях. Деньги разблокировал суд, сняв с них арест, а драгоценности передали сотрудники полиции. Это связано с тем, что ювелирные изделия не были оформлены следователем в качестве вещественных доказательств.
Среди возвращенных ценностей оказались 22 комплекта украшений от премиальных домов, в том числе Chopard, Rolex и Cartier. При этом часть коллекции до сих пор остается утраченной. Ранее МВД сообщало о пропаже часов Cartier и браслета Bulgari общей стоимостью 14,4 млн рублей: их поиски продолжаются.
Уголовное преследование Валерии Чекалиной, ее бывшего мужа Артема Чекалина и партнера Романа Вишняка велось с 2023 года. Вначале господ Чекалиных обвиняли в уклонении от уплаты налогов, однако после погашения задолженности на сумму около 500 млн руб. дело в декабре 2023 года прекратили. В начале 2024 года было прекращено, на этот раз за отсутствием состава преступления, уголовное дело о легализации средств.
По делам же о выводе средств за границу, полученных от проданных фигурантами фитнес-марафонов, Роман Вишняк, признавший вину, получил два с половиной года, а Артем Чекалин — семь лет.
В июле этого года Гагаринский районный суд рассмотрел дело Лерчек, выделенное в отдельное производство в связи с ее болезнью. Валерии Чекалиной дали пять лет условно и штраф в размере 763 млн руб., ей также на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Суд приговорил Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн рублей, а также запретил ей администрировать сайты.
Дело касалось вывода более 250 млн рублей в ОАЭ. В ноябре блогер была помилована президентом Владимиром Путиным.
Сейчас Лерчек находится в Пекине, где проходит лечение от рака желудка четвертой стадии. Весной она прошла курс химиотерапии в НМИЦ имени Блохина, однако осенью болезнь прогрессировала.