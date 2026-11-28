Нововведения добавляют в регламент работы Законодательного собрания возможность дистанционно проводить заседания как всего Собрания, так и его президиума с помощью системы видеоконференцсвязи и дистанционного подключения к электронной системе подсчета голосов, которые будут обеспечиваться в точках, определенных председателем Заксобрания. Он же будет принимать решение о режиме проведения заседаний.