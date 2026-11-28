Власти Самары вложат 43 млрд рублей в городской транспорт и метро
В 2027 году запланирован капитальный ремонт одного объекта подземки
Власти Самары пересмотрели программу развития пассажирского транспорта на 2026–2030 годы. Общий бюджет программы превысит 43 млрд рублей, из которых почти половину (21,9 млрд руб.) выделит городская казна, остальное поступит из вышестоящих бюджетов. Соответствующее постановление подписал глава города Иван Носков. Документ опубликован на сайте городской администрации.
Больше всего средств заложено на старт программы: в 2026 году на транспорт потратят почти 9,8 млрд рублей. К 2030 году финансирование сократится до 6,8 млрд.
В числе прочего документ предусматривает развитие внеуличного транспорта. Если раньше программа говорила только об обновлении подвижного состава и инфраструктуры городского пассажирского транспорта, то теперь в задачи включено развитие метрополитена.
В документе появился и новый целевой показатель — количество объектов инфраструктуры внеуличного транспорта, где проведен капитальный или текущий ремонт. В 2027 году планируется привести в порядок один такой объект.
В мэрии рассчитывают, что обновленная программа позволит сделать инфраструктуру внеуличного транспорта безопаснее и комфортнее для горожан. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.