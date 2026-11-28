На Кубани в 2027 году планируют открыть четыре новых центра здоровья
Главной задачей этих учреждений является выявление рисков развития заболеваний
В Краснодарском крае развивается сеть центров здоровья, сегодня в регионе работает 23 центра, в 2027 году откроются еще четыре. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Как отметил губернатор, главная задача учреждений – выявлять риски развития заболеваний. В 2026 году для шести центров были закуплены 84 единицы современного оборудования на 16,5 млн руб.
Для жителей отдаленных населенных пунктов края работают 144 мобильные медицинские бригады и передвижные комплексы, которые совершают до 5 тыс. выездов.
«В крае активно реализуем нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Наша задача, чтобы качественная медицина становилось доступнее каждому жителю Кубани, в том числе в небольших станицах и хуторах. Большое внимание сейчас уделяем профилактике заболеваний»,— сообщил господин Кондратьев.