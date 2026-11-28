На обработку улиц Ростова ушло 600 тонн реагентов
В Ростове-на-Дону за ночь коммунальные службы обработали дороги, тротуары, остановки и лестницы противогололедными материалами. На улицах работали почти 100 машин, было использовано 600 тонн реагентов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
По его словам, на проезжей части работали комбинированные дорожные машины, пешеходные зоны убирали вручную и с помощью спецтехники. Главы районов объезжали свои территории и проверяли работу коммунальных предприятий.
Днем на улицах Ростова продолжат работать дворники, также будут дежурить 100 единиц коммунальной техники.