В Ростове-на-Дону за ночь коммунальные службы обработали дороги, тротуары, остановки и лестницы противогололедными материалами. На улицах работали почти 100 машин, было использовано 600 тонн реагентов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.