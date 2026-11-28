На Дону установили порог офшорного участия в 25% для получателей спортивных грантов
Субсидии таким НКО давать не будут
Коммерческие организации и социально ориентированные НКО с иностранным участием в капитале более 25% не смогут претендовать на гранты Ростовской области для подготовки и участия спортивных команд во всероссийских и международных соревнованиях. Ограничение касается компаний, в капитале которых участвуют офшорные структуры, следует из постановления правительства Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно новым правилам, участниками отбора не могут быть иностранные юридические лица, зарегистрированные в государствах и территориях из перечня Минфина РФ для промежуточного (офшорного) владения активами в России. Также к отбору не допускаются российские организации, если совокупная прямая или косвенная доля участия таких структур в их капитале превышает 25%.
При расчете доли не учитывается участие офшорных компаний в публичных акционерных обществах, акции которых обращаются на российских организованных торгах, а также косвенное участие через такие общества.