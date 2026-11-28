Согласно новым правилам, участниками отбора не могут быть иностранные юридические лица, зарегистрированные в государствах и территориях из перечня Минфина РФ для промежуточного (офшорного) владения активами в России. Также к отбору не допускаются российские организации, если совокупная прямая или косвенная доля участия таких структур в их капитале превышает 25%.