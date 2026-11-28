На Дону с 2027 года увеличат выплаты на содержание детей-сирот
С 1 января 2027 года в Ростовской области ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вырастут с 14 141 до 14 707 рублей. Соответствующая информация содержится в изменениях регионального закона, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».
Изменения затронут выплаты детям в приемных семьях, а также переданным под опеку или попечительство.
Размер выплаты увеличен поправками сразу в три региональных закона о социальной поддержке детей и детей-сирот.
Новые нормы вступят в силу с 1 января 2027 года.