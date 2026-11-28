Хоккеисты «Молота» нанесли поражение в матче чемпионата ВХЛ челябинскому «Челмету». Пермская команда повела в первом периоде со счетом 2:0. Голы на счету Глеба Шаборина и Даниила Лапина. После перерыва гости сумели отыграться, но Даниил Лапин вновь вывел «Молот» вперед. В завершающей двадцатиминутке «Челмет» вновь сравнял счет.