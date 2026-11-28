«Молот» обыграл «Челмет»
Хоккеисты «Молота» нанесли поражение в матче чемпионата ВХЛ челябинскому «Челмету». Пермская команда повела в первом периоде со счетом 2:0. Голы на счету Глеба Шаборина и Даниила Лапина. После перерыва гости сумели отыграться, но Даниил Лапин вновь вывел «Молот» вперед. В завершающей двадцатиминутке «Челмет» вновь сравнял счет.
В итоге пермская команда одержала победу со счетом 5:3 благодаря голам Егора и Никиты Колесниковых.
Заключительную игру в этой домашней серии «Молот» проведет в воскресенье 29 ноября против ХК «Горняк», который представляет Свердловскую область.