В Челябинске выделен квартал под реновацию в Тракторозаводском районе города
По договору КРТ нужно будет снести 33 многоквартирных дома
Администрация Челябинска выпустила распоряжение №20037, согласно которому под проект комплексного развития территории (КРТ) выделяется 9,25 га в Тракторозаводском районе Челябинска, в микрорайоне внутри улиц Героев Танкограда, Котина, Культуры и Бажова. Распоряжение подписано главой Челябинска Алексеем Лошкиным.
Право заключения договора о КРТ будет выставлено на аукцион, срок действия будущего договора — 10 лет, общий объем будущего капитального строительства — 155,4 кв. м. При этом победителю аукциона придется снести 33 многоквартирных дома, уже находящихся на территории, выделенной под КРТ.
Территория не впервые выставляется на аукцион — распоряжение мэрии отменяет аналогичный документ, принятый в июне 2025 года, и поправки к нему, сделанные в январе нынешнего года.