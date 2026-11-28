Право заключения договора о КРТ будет выставлено на аукцион, срок действия будущего договора — 10 лет, общий объем будущего капитального строительства — 155,4 кв. м. При этом победителю аукциона придется снести 33 многоквартирных дома, уже находящихся на территории, выделенной под КРТ.