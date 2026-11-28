В Челябинске выделены участки под КРТ на северо-западе
Общая площадь территории — 2,78 гектара
Администрация Челябинска выпустила распоряжение №20008, в котором говорится о решении выделить под проект комплексного развития территории (КРТ) пространства нежилой застройки в микрорайоне, ограниченном проспектом Победы и улицами 40-летия Победы, 250-летия Челябинска и Молдавской, в Калининском районе города. Общая площадь территории, выделяемой под КРТ, — 2,78 га. Распоряжение подписано главой Челябинска Алексеем Лошкиным.
Речь идет о двух несмежных участках, один из которых расположен вдоль проспекта Победы, в непосредственной близости от детского сада «Семицветик» и академического лицея №95, а второй участок — вдоль улицы Молдавской, на территории которого расположен автомоечный комплекс и автостоянка.
Срок реализации решения о КРТ — пять лет, общий объем объектов капитального строительства на территории, выделенной под комплексное развитие — 21,25 тыс. кв. м.