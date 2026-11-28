Речь идет о двух несмежных участках, один из которых расположен вдоль проспекта Победы, в непосредственной близости от детского сада «Семицветик» и академического лицея №95, а второй участок — вдоль улицы Молдавской, на территории которого расположен автомоечный комплекс и автостоянка.