Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев предложил депутатам отклонить законопроект, пообещав, что в противном случае фракция все равно будет голосовать против него. Он отметил, что федеральные и региональные власти неоднократно заявляли о необходимости для бизнеса четких и понятных правил игры и стабильности. И регионы, где такая стабильность есть, наиболее привлекательны для инвестиций и развития бизнеса. Уполномоченный по правам предпринимателей Екатерина Толчина поддержала господина Грачева, отметив, что власть сейчас теряет доверие бизнеса, и, дав обещание на три года облегчить бремя новых ставок, не должна потом отменять свои гарантии.