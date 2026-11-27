В Ульяновской области чиновники отменили свои обещания по налогу на недвижимость
Депутаты заксобрания Ульяновской области большинством голосов в минувшую среду проголосовали за принятие законопроекта, которым вносятся изменения в региональный закон о налоге на имущество организаций, фактически отменяющие прежние обещания правительства региона о мягком переходе к новым кадастровым оценкам недвижимости.
Законопроект инициирован и разработан региональным минимущества. Как доложил депутатам исполняющий обязанности министра имущественных отношений градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области Владимир Смирнов, предлагаемый на их обсуждение документ напрямую связан с ранее принятым региональным законом, принятым в 2024 году, чтобы снизить негативное влияние проведенной в 2023 году ведомством переоценки кадастровой стоимости недвижимости.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в 2023 году региональное минимущества и архитектуры (в бытность еще министра Михаила Додина, осужденного за мошенничество при получении выплат за привлечение желающих заключить контракт с Минобороны РФ) приняло решение о переоценке объектов недвижимости в регионе. Отчет ОГБУ ЦГКО по новой кадастровой оценке вызвал шквал возмущений предпринимателей, которые направили обращение к губернатору и прокурору области, заявив, что документ готовился без выезда на места и не соответствует реалиям, в результате чего кадастровая стоимость недвижимости выросла в 3-4 раза, а в некоторых случаях — в десятки «и даже в 100 раз».
Правительство региона не стало проводить новую переоценку, а ввело вариант постепенного ежегодного увеличения налога на имущество для постепенной адаптации бизнеса на период с 2025 года по 2027 год. Для предпринимателей, у которых новая кадастровая стоимость выросла на 15% и более, рост налога составит в течение трех лет по 15% ежегодно (по отношению к предыдущему году), по итогам трех лет он должен быть не более 52%.
В итоге, как отметил господин Смирнов, произошел трехкратный рост льгот в 2025 году (выпадающие доходы бюджета), основной их объем — 905 млн руб. — составляла льгота по нововведенному «смягчению» кадастровой оценки. Владимир Смирнов отметил, что на совещании по оздоровлению государственных финансов было принято решение на 2027 год уменьшить льготу и установить на 2027 год прирост налога не на 15%, как было продекларировано в 2024 году, а на 22,5%. Это даст дополнительное поступление в бюджет в размере 68 млн руб.
Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев предложил депутатам отклонить законопроект, пообещав, что в противном случае фракция все равно будет голосовать против него. Он отметил, что федеральные и региональные власти неоднократно заявляли о необходимости для бизнеса четких и понятных правил игры и стабильности. И регионы, где такая стабильность есть, наиболее привлекательны для инвестиций и развития бизнеса. Уполномоченный по правам предпринимателей Екатерина Толчина поддержала господина Грачева, отметив, что власть сейчас теряет доверие бизнеса, и, дав обещание на три года облегчить бремя новых ставок, не должна потом отменять свои гарантии.
Дмитрий Грачев назвал действия регионального правительства «ненормальной практикой». Он предложил чиновникам «мыслить системно», отметив, что «в моменте можно получить» небольшой дополнительный доход, но потом это скажется на общем ухудшении и потере доверия к власти.
Большинством голосов законопроект был принят. Фракция ЛДПР и кто-то один из фракции КПРФ проголосовали против.