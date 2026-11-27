Число лесных пожаров из-за БПЛА ВСУ на Юге России за год выросло втрое
Количество лесных пожаров, возникших в результате атак беспилотников, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2026 году выросло втрое по сравнению с прошлым годом — с 45 до 138 случаев. Площадь возгораний увеличилась в 4,5 раза, до 856,11 га против 189 га годом ранее. Об этом rostov.aif.ru сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО Юрий Морозов.
Наиболее сложная обстановка, по его словам, складывается в лесах Севастополя. При этом в большинстве случаев лесопожарным формированиям удается оперативно ликвидировать возгорания и не допускать их распространения до крупных пожаров.
В качестве примера эффективной работы Юрий Морозов привел Каменское лесничество Ростовской области. За пожароопасный сезон там потушили 14 возгораний на общей площади 19,6 га. Все пожары ликвидировали в первые сутки, средняя площадь одного составила 1,4 га.
Для сравнения, средняя площадь лесного пожара по Ростовской области достигает 13,5 га. В Верхнедонском районе, где зарегистрировали 16 возгораний общей площадью 477,9 га, этот показатель составил 29,8 га.