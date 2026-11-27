Суд взыскал с Виталия Юсуфова 52 млн рублей в пользу белгородской структуры «Русагро»
С Виталия Юсуфова взыскали 52 млн в пользу белгородской структуры «Русагро»
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск белгородского ООО «Группа компаний "Русагро"» к предпринимателю Виталию Юсуфову — сыну экс-министра энергетики России Игоря Юсуфова. Ответчик должен возместить 52,4 млн руб. убытков и 200 тыс. руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. Это следует из опубликованной резолютивной части решения.
Изначально структура агрохолдинга требовала взыскать с господина Юсуфова 91,3 млн руб. Судебный спор длился с августа 2024 года. В качестве третьих лиц к участию в деле были привлечены подконтрольное «Русагро» тамбовское АО «Биотехнологии» (занимается хранением и складированием зерна), его экс-содиректор Александр Манько, а также Александр Рязанов — совладелец связанного с агрохолдингом тамбовского ООО «Центральное».
С марта по июль 2026 года производство по делу приостанавливалось для проведения судебной экспертизы специалистом тамбовского АНО «Судебный экспертно-криминалистический центр» Александром Рукоминым. Из-за задержки результатов суд планировал оштрафовать эксперта, однако тот представил заключение к заседанию в конце августа, избежав санкций. На итоговом заседании эксперт предоставил суду пояснения посредством системы веб-конференции.
Виталию Юсуфову 47 лет. Ранее он владел судостроительной компанией Nordic Yards, контролировал «Основу телеком», развивавшую в России сеть LTE, и выступал соинвестором фермерского сервиса «Ешь деревенское». Его отец Игорь Юсуфов возглавлял Министерство энергетики России в 2001–2004 годах.