Изначально структура агрохолдинга требовала взыскать с господина Юсуфова 91,3 млн руб. Судебный спор длился с августа 2024 года. В качестве третьих лиц к участию в деле были привлечены подконтрольное «Русагро» тамбовское АО «Биотехнологии» (занимается хранением и складированием зерна), его экс-содиректор Александр Манько, а также Александр Рязанов — совладелец связанного с агрохолдингом тамбовского ООО «Центральное».