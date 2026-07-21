Возобновлен спор ГК «Русагро» с активами в Черноземье и Виталия Юсуфова

Арбитражный суд Тамбовской области принял решение возобновить производство по иску белгородского ООО «Группа компаний "Русагро"» (структура одноименного холдинга, основанного Вадимом Мошковичем) к известному многопрофильному российскому бизнесмену Виталию Юсуфову. Это следует из картотеки арбитражных дел. Спор касается взыскания убытков в размере 91,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Юсуфов — сын Игоря Юсуфова, занимавшего пост министра энергетики РФ в 2001–2004 годах

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ Виталий Юсуфов — сын Игоря Юсуфова, занимавшего пост министра энергетики РФ в 2001–2004 годах

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

Виталию Юсуфову 46 лет, он является сыном Игоря Юсуфова, занимавшего пост министра энергетики РФ в 2001–2004 годах. Был известен как соинвестор фермерского онлайн-магазина «Ешь деревенское». До этого контролировал «Основу Телеком», развивавшую в России сеть LTE, и судостроительную компанию Nordic Yards.

Третьими лицами в деле выступают еще одна структура «Русагро» — тамбовское АО «Биотехнологии» (занимается хранением и складированием зерна), в прошлом содиректор компании Александр Манько и совладелец тамбовского же ООО «Центральное», которое контролируется ГК «Русагро», Александр Рязанов.

ООО «Группа компаний "Русагро"» инициировало разбирательство больше двух лет назад — в апреле 2024 года. В том же месяце иск был принят к производству. Он рассматривался до марта 2026 года, пока разбирательство не приостановили из-за необходимости провести судебную экспертизу. Процедура должна была завершиться 22 мая, но к середине июля в суд так и не поступило экспертное заключение и даже информация о проделанной работе. На уведомление арбитража от 9 июня о необходимости предоставления документации эксперт Александр Рукомин из тамбовского АНО «Судебный экспертно-криминалистический центр» не отреагировал.

В связи с этим суд назначил на 24 августа заседание по рассмотрению вопроса о назначении штрафа господину Рукомину и обязал его до этого срока представить экспертное заключение.

Об уголовном деле основателя «Русагро» — в публикации «Ъ».

Алина Морозова