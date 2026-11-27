Суд в Пензе оштрафовал местного жителя за обман астраханок
Осужденный должен заплатить 200 тыс. рублей
Октябрьский суд Пензы приговорил местного жителя к штрафу в 200 тыс. руб. за обман двух пенсионерок из Астрахани. Мужчину признали виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.
В декабре 2021 года, по данным следствия, фигурант нашел на сайте с вакансиями резюме помощника повара из Астрахани. Осужденный позвонил соискательнице, представился военнослужащим и сказал, что ищет курьера для доставки продуктов и лекарств его больной матери. Предложив астраханке аванс, он потребовал назвать смс-коды для входа в онлайн-банк.
Фигурант получил доступ к счетам женщины и, сообщив, что якобы перевел больше чем нужно, убедил ее вернуть лишние средства на счет третьего лица. В 2022 году фигурант таким же образом обманул другую астраханку, которая искала работу сиделкой.
В общей сложности осужденный похитил у жительниц Астрахани 101 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.