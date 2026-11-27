В декабре 2021 года, по данным следствия, фигурант нашел на сайте с вакансиями резюме помощника повара из Астрахани. Осужденный позвонил соискательнице, представился военнослужащим и сказал, что ищет курьера для доставки продуктов и лекарств его больной матери. Предложив астраханке аванс, он потребовал назвать смс-коды для входа в онлайн-банк.