Дорожные службы Рыбинска перевели на усиленный режим из-за снегопада
Дорожные службы Рыбинска перевели на усиленный режим работы из-за снегопада. На уборку улиц и дорог вывели 16 единиц техники, в три смены работают 76 дорожных рабочих. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.
По его словам, с ночи дорожно-эксплуатационная служба работает в усиленном режиме. На дороги направили два грейдера, три погрузчика, четыре трактора и семь комбинированных дорожных машин. Еще 43 сотрудника убирают снег в парках, на площадях и общественных пространствах.
В течение дня дорожные службы очищают проезжую часть и тротуары, обрабатывают их противогололедными материалами. На ночь планируется сформировать не менее трех колонн для уборки дорог и проездов.
Глава города поручил коммунальным службам привести Рыбинск в порядок в течение суток. В воскресенье запланирована контрольная проверка, а в понедельник власти намерены штрафовать ответственных за уборку.