По его словам, с ночи дорожно-эксплуатационная служба работает в усиленном режиме. На дороги направили два грейдера, три погрузчика, четыре трактора и семь комбинированных дорожных машин. Еще 43 сотрудника убирают снег в парках, на площадях и общественных пространствах.