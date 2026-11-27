Пермь вошла в пятерку городов-миллионников по росту количества бань
По состоянию на ноябрь 2026 года в Перми действует 183 бани, что на 2,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба 2ГИС.
Так, краевая столица заняла пятое место среди городов-миллионников по годовому приросту бань. На первом месте оказался Ростов-на-Дону (9,1%), втором — Волгоград (4,2%), третьем — Санкт-Петербург (3,6%), четвертом — Уфа (3,4%). В остальных мегаполисах было зафиксировано сокращение этого сегмента, наиболее заметное — в Краснодаре (-19,3%).