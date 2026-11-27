В ЮФО застройщики обеспечили менее 40% ввода жилья
За январь—сентябрь 2026 года в Южном федеральном округе ввели 7,9 млн кв. м жилья — на 19,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Около 5,1 млн кв. м построили жители, а на застройщиков и строительные компании пришлось примерно 2,8 млн кв. м, или 35% общего объема. Эти данные Росстата привел депутат Ростовской-на-Дону городской думы Ярослав Кошелев на пресс-конференции в региональном центре «ТАСС Юг» 27 ноября.
По словам Ярослава Кошелева, больше всего жилья в ЮФО ввели Краснодарский край — около 3 млн кв. м — и Ростовская область — 1,8 млн кв. м. Доля индивидуального жилищного строительства в округе составила около 64%. Росстат зафиксировал в ЮФО 5,095 млн кв. м ИЖС и 7,903 млн кв. м общего ввода. В целом по России за девять месяцев ввели 66,3 млн кв. м жилья, на 13,4% меньше год к году; индивидуальное строительство дало 41,4 млн кв. м.
Разница между общим объемом и ИЖС показывает масштаб ввода многоквартирного и другого жилья, которое строят организации. Но статистика ввода отражает завершение ранее начатых проектов: она не равна объему новых запусков в текущем году. Так, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, за январь—сентябрь девелоперы запустили в ЮФО проекты на 3,54 млн кв. м.
На юге одновременно растет предложение уже строящихся квартир, а распродажи идут медленно. К ноябрю в ЮФО строили 14,69 млн кв. м жилья, из них 10,73 млн кв. м оставались непроданными. Доля распроданного объема составляла 27%, а расчетный срок реализации остатков достигал 3,1 года при нормальном для рынка ориентире в 2–2,5 года. В Краснодарском крае непроданными оставались 4,33 млн кв. м, в Ростовской области — 3,01 млн кв. м. Такие показатели сдерживают вывод новых проектов.
Участники рынка связывают осторожность девелоперов с дорогим финансированием и слабым спросом. Средняя ставка проектного финансирования в ЮФО в начале года составляла 13,4% годовых. Президент Национального объединения строителей Антон Глушков говорил, что запуски новых многоквартирных проектов в округе к 1 августа выросли на 5% год к году, но называл этот рост небольшим. В сентябре Глушков оценивал полноценное восстановление рынка как перспективу второй половины 2026 года или 2027 года.
На пресс-конференции Ярослав Кошелев также отметил, что за последние три-четыре года прирост строительной отрасли все заметнее смещается от жилья к нежилой недвижимости, включая промышленные объекты. По его словам, развитие территорий зависит от роста населения, платежеспособного спроса и способности регионов сочетать комфортную городскую среду, экономику и экологию.