По словам Ярослава Кошелева, больше всего жилья в ЮФО ввели Краснодарский край — около 3 млн кв. м — и Ростовская область — 1,8 млн кв. м. Доля индивидуального жилищного строительства в округе составила около 64%. Росстат зафиксировал в ЮФО 5,095 млн кв. м ИЖС и 7,903 млн кв. м общего ввода. В целом по России за девять месяцев ввели 66,3 млн кв. м жилья, на 13,4% меньше год к году; индивидуальное строительство дало 41,4 млн кв. м.