В Саратовской области повысили базу для расчета патентов
Новый закон также расширил перечень льготополучателей
Саратовская областная дума приняла закон о внесении изменений в региональный закон «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения». Документ за подписью губернатора Романа Бусаргина опубликовали на портале правовой информации.
Главное изменение — полное обновление приложения с размерами потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (ПВГД) — от этих сумм рассчитывается стоимость патента (6%). Новые показатели разделяют льготополучателей на пять групп. Распределение зависит от населения муниципалитета и численности работников (без сотрудников, от одного до семи, от восьми до 15-ти).
Максимальный рост произошел в сфере ремонта обуви (+21,9%). Существенно выросли пошив и ремонт одежды, химчистка и ремонт мебели (более 10%). Парикмахерские, косметические услуги и ремонт бытовой техники прибавили около 4 %. Почти без изменений остались фотоуслуги, автосервис и значительная часть строительных работ.
В Саратове, который относится к первой группе муниципалитетов, налоговая база примерно в два-два с половиной раза выше, чем в пятой группе (наименее населенные территории). Дополнительно закон ввел норму, по которой ПВГД для предпринимателей без наемных работников не может быть ниже 95% от показателя для ИП с одним-семью сотрудниками. Это затронет около 1,7 тыс. предпринимателей (9,4% от общего числа ИП на патенте).
Также в законе скорректировали перечень видов деятельности, на которые не распространяется ежегодная индексация ПВГД. В число исключений по-прежнему входит уход за детьми и больными, а также добавлены изготовление изделий народных художественных промыслов, экскурсионные туристические услуги, уход за престарелыми и инвалидами, ремонт спортивного и туристического оборудования и деятельность банковских платежных агентов.