В Саратове, который относится к первой группе муниципалитетов, налоговая база примерно в два-два с половиной раза выше, чем в пятой группе (наименее населенные территории). Дополнительно закон ввел норму, по которой ПВГД для предпринимателей без наемных работников не может быть ниже 95% от показателя для ИП с одним-семью сотрудниками. Это затронет около 1,7 тыс. предпринимателей (9,4% от общего числа ИП на патенте).