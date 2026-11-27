— Уважаемый Анатолий Михайлович! Поздравляем Вас с днем рождения! Вы создали одну из ведущих промышленных компаний страны, реализованные Вами проекты позволили отечественной металлургии выйти на новый технологический уровень. Смелость и стратегическое мышление снискали Вам заслуженное уважение коллег и партнеров. Ваша личная увлеченность способна менять города: Выкса сегодня становится особой точкой притяжения на карте России. Мы высоко ценим сложившиеся партнерские отношения между «Металлоинвестом» и ОМК. Они основаны на взаимном доверии и общем понимании задач развития российской металлургии. Желаем Вам крепкого здоровья и новых масштабных проектов!