Компания «Элис Фэшн Рус» завершила девять месяцев 2026 года с чистой прибылью 66 млн рублей
В связи с появившимися в СМИ публикациями о финансовых результатах АО «Элис Фэшн Рус» за девять месяцев 2026 года и сокращении розничной сети, компания предоставила актуальные данные о своей деятельности и обозначила стратегию дальнейшего развития. Как заявили в пресс-службе компании, опубликованные сведения об убытке в размере 289 млн рублей не соответствуют данным ее финансовой службы.
По итогам января–сентября 2026 года чистая прибыль АО «Элис Фэшн Рус» составила 66 млн руб. Официальная финансовая отчетность за указанный период на данный момент не опубликована.
«В условиях изменения потребительского поведения и снижения покупательского трафика компания последовательно реализует стратегию повышения эффективности розничного бизнеса. В течение 2025 года и в начале 2026 года АО "Элис Фэшн Рус" проводило плановую оптимизацию розничной сети, закрывая экономически неэффективные магазины и концентрируя ресурсы на перспективных торговых локациях. На сегодня собственная розничная сеть ELIS насчитывает 75 магазинов»,— прокомментировали представители компании.
Как сообщили в пресс-службе, результаты девяти месяцев 2026 года свидетельствуют о повышении эффективности действующих торговых точек. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 1,3% относительно аналогичного периода прошлого года, выручка с квадратного метра торговой площади увеличилась на 1%. Несмотря на снижение покупательского трафика, компания отмечает рост рентабельности действующих магазинов и продолжает работу над повышением маржинальности бизнеса.
«При этом компания продолжает инвестировать в развитие розничной инфраструктуры. В начале 2026 года мы открыли магазин в ТЦ "Авиапарк" в Москве. В течение года была проведена реконструкция двух действующих магазинов, в том числе магазина в ТРЦ "Серебряный город" в Иванове. В декабре запланировано открытие нового магазина в торговом комплексе Outlet Village Пулково в Санкт-Петербурге. Сокращение количества магазинов является частью стратегии повышения эффективности розничного бизнеса. Утверждение о сворачивании розничной сети не соответствует текущей стратегии компании и ее дальнейшим планам»,— заявили представители «Элис Фэшн Рус».
По словам представителей компании, изменение объемов собственного производства также связано с реализацией стратегии повышения экономической эффективности бизнеса. По результатам анализа производственных затрат компания приняла решение перераспределить часть заказов в пользу контрактного производства. Такой подход позволяет оптимизировать себестоимость продукции, повысить гибкость управления производственными заказами и адаптировать объемы выпуска к потребностям бизнеса.