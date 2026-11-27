«При этом компания продолжает инвестировать в развитие розничной инфраструктуры. В начале 2026 года мы открыли магазин в ТЦ "Авиапарк" в Москве. В течение года была проведена реконструкция двух действующих магазинов, в том числе магазина в ТРЦ "Серебряный город" в Иванове. В декабре запланировано открытие нового магазина в торговом комплексе Outlet Village Пулково в Санкт-Петербурге. Сокращение количества магазинов является частью стратегии повышения эффективности розничного бизнеса. Утверждение о сворачивании розничной сети не соответствует текущей стратегии компании и ее дальнейшим планам»,— заявили представители «Элис Фэшн Рус».