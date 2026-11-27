«Только за последние два года на ПМЭФ подписали соглашения о реализации четырех масштабных проектов с объемом инвестиций больше 100 млрд рублей», — сообщил первый зампред правительства области Денис Хохряков. По его словам, «Гудград» уже строит 195 тыс. кв. м жилья в Тверицах, «Железно Ярославль» займется застройкой во Фрунзенском районе, «Русская Европа» — в Дзержинском районе и Рыбинске, а «Мекса» планирует построить квартал в Переславле-Залесском.