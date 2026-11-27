Ярославская область досрочно выполнила план нацпроекта по жилью
В Ярославской области обеспеченность жильем достигла 33 кв. м на человека, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» этого показателя планировалось достичь к 2030 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Ярославская область вошла в число 30 регионов России, которые досрочно выполнили целевой показатель нацпроекта по обеспеченности жильем. Досрочное выполнение — важный результат. Благодарю федеральных коллег за высокую оценку нашей работы и помощь»,— отметил глава региона.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что по итогам 2026 года обеспеченность жильем в стране составит 30,5 кв. м на человека. «При этом есть субъекты Российской Федерации, которые перевыполняют планы. Это те субъекты, которые ведут системную работу и губернаторы которых уделяют этому вопросу личное внимание»,— сказал он.
За январь — сентябрь в Ярославской области ввели 561 тыс. кв. м жилья. В регионе реализуют 28 проектов комплексного развития территорий (КРТ), из них 18 — в Ярославле. Остальные находятся в Рыбинске, Ярославском, Тутаевском и Переславль-Залесском округах.
«Только за последние два года на ПМЭФ подписали соглашения о реализации четырех масштабных проектов с объемом инвестиций больше 100 млрд рублей», — сообщил первый зампред правительства области Денис Хохряков. По его словам, «Гудград» уже строит 195 тыс. кв. м жилья в Тверицах, «Железно Ярославль» займется застройкой во Фрунзенском районе, «Русская Европа» — в Дзержинском районе и Рыбинске, а «Мекса» планирует построить квартал в Переславле-Залесском.
По темпам расселения аварийного жилья область занимает шестое место в ЦФО. С 2019 года по программе расселили более 5 тыс. жителей, до 2030 года планируют переселить еще свыше 1,35 тыс. человек.
Как сообщил заместитель председателя правительства области — министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, жилищные сертификаты в 2026 году получили более 20 семей льготных категорий, в том числе многодетные семьи и семьи участников СВО. На эти цели из областного бюджета направили свыше 100 млн руб. Детям-сиротам с начала года предоставили 115 квартир.