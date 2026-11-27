В ГК «Шанс» рассказали о последствиях крупного пожара в ОЭЗ «Липецк»
Липецкое ООО «Шанс энтерпрайз» (структура воронежской ГК «Шанс») после пожара продолжает работу на елецкой площадке особой экономзоны «Липецк» в штатном режиме. Как рассказали в ГК, производственные мощности в результате происшествия не пострадали. Повреждения получили только временные сооружения для хранения канистр, мерных стаканов и других комплектующих.
«Наличие собственных мощностей по их изготовлению позволяет оперативно восполнять утраченные запасы. В настоящее время работа уже ведется. Производственные планы и графики поставок остаются без изменений»,— добавили в «Шансе».
Как рассказывал «Ъ-Черноземье», о возгорании трех складов готовой продукции предприятия дежурному сообщили в 13:34 24 ноября. На место были отправлены 30 человек и семь единиц спецтехники. Когда они прибыли, площадь пожара уже достигала 6 тыс. кв. м. Губернатор Игорь Артамонов в своем канале в «Максе» назвал пожар «серьезным».
Ближе к 16:00 возгорание было локализовано, утром 25 ноября стало известно о ликвидации открытого горения, к 11:40 пожар потушили.