Липецкое ООО «Шанс энтерпрайз» (структура воронежской ГК «Шанс») после пожара продолжает работу на елецкой площадке особой экономзоны «Липецк» в штатном режиме. Как рассказали в ГК, производственные мощности в результате происшествия не пострадали. Повреждения получили только временные сооружения для хранения канистр, мерных стаканов и других комплектующих.