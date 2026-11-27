На торгах пытались продать комплекс площадью 3,7 тыс. кв. м 2000 года постройки, расположенный на муниципальной земле, арендованной «Крытым рынком» до мая 2073 года. Актив обременен залогом в пользу профильной межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом №1, а также долгосрочной арендой и субарендой в пользу ООО «Новый рынок» (на 35 лет), ООО «Риэлт-у» (на 10 лет) и АО «Продторг» (на 10 лет).