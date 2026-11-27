Продажу здания крытого рынка в Орле отменили из-за погашения долга перед ФНС
Аукцион по продаже двухэтажного здания крытого рынка на улице Лескова в Советском районе Орла с начальной ценой 92,6 млн руб. отменен. Процедура проводилась в рамках исполнительного производства из-за налоговой задолженности в размере 3,2 млн руб. Поводом для отмены торгов стало полное погашение собственником — ООО «Крытый рынок» — обязательств перед региональным управлением Федеральной налоговой службы (ФНС). Извещение об этом опубликовано на портале «ГИС Торги».
Постановление об отзыве арестованного имущества вынес специализированный отдел судебных приставов по Орловской области Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов России. В документе указано, что исполнительное производство о взыскании 3,2 млн руб. по требованию регионального управления ФНС закрыто в связи с фактическим исполнением. Территориальному управлению Росимущества предписано в трехдневный срок вернуть недвижимость ведомству по акту приема-передачи.
На торгах пытались продать комплекс площадью 3,7 тыс. кв. м 2000 года постройки, расположенный на муниципальной земле, арендованной «Крытым рынком» до мая 2073 года. Актив обременен залогом в пользу профильной межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом №1, а также долгосрочной арендой и субарендой в пользу ООО «Новый рынок» (на 35 лет), ООО «Риэлт-у» (на 10 лет) и АО «Продторг» (на 10 лет).
В октябре продажу рынка приостановили по решению Арбитражного суда Орловской области. Инстанция признала начальную стоимость заниженной и взамен отчета тюменского ООО «Бизнес-новация» утвердила заключение местной компании «Премиум оценка», увеличившее рыночную оценку площадки в 1,7 раза — до 156 млн руб.
Аналогичная ситуация произошла в январе 2026 года: тогда исполнительное производство и процедуру реализации имущества прекратили в связи с перечислением должником 2,2 млн руб. налоговой недоимки.