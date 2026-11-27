«Любэ», Леонид Агутин, Вадим Самойлов и фестиваль «Кинопроба»
Куда сходить в Екатеринбурге с 28 ноября по 4 декабря
На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группу «Любэ», Анжелику Варум и Леонида Агутина, Александра Розенбаума, Вадима Самойлова и ЛСП. В музеях — увидеть выставку «Социалистическое побратимство: Свердловская область и Западно-Чешская область Чехословакии» и побывать на лекции «Красота, которая убивает: цена цвета в искусстве Нового времени» в рамках выставки «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков». На театральных площадках — посетить премьеры «10 комнат Вишну» и «Триада Адама». В кино — посмотреть фильмы «Минари», «Точка кипения», «Первая корова» и программу фестиваля неигрового кино «Кинопроба 2026». А лекторы расскажут о строении британского детектива, как создавали обложки альбомов культовых свердловских рок-групп. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Концерты
В МТС Live Холле 29 ноября выступят Анжелика Варум и Леонид Агутин. Дуэт представит джазовые импровизации любимых песен, композиции с еще не выпущенных альбомов, танцевальные хиты в электронном звучании и живую музыку в сопровождении группы «Эсперанто» и шоу-балета «Лебеди Фанк». Билеты — от 5 тыс. до 22 тыс. руб.
В МТС Live Холле 30 ноября и 2 декабря пройдут юбилейные концерты Александра Розенбаума — в 2026 году народному артисту России исполняется 75 лет. Один из ярчайших представителей авторской песни представит программу о любви к родине и вечных вопросах добра и зла. Билеты — от 2 тыс. до 18 тыс. руб.
В МТС Live Холле 3 декабря Вадим Самойлов представит программу «Агата Кристи с оркестром». Основатель и лидер группы исполнит хиты с симфоническим оркестром. Зрителей ждет симфо-рок с мистической энергетикой и философская лирика. Билеты — от 3 тыс. до 14 тыс. руб.
В ККТ «Космос» 3 и 4 декабря выступит группа «Любэ». Коллектив представит программу с народными хитами разных лет, от «Атаса» и «Коня» до «Комбата» и «Давай за». Билеты — от 2,4 тыс. руб. до 16 тыс. руб.
В клубе «Свобода» 4 декабря выступят АК-47 и TGK. Исполнители соберут старую школу российского хип-хопа, и зрители смогут услышать живые барабаны, узнаваемые биты, старые хиты, свежие релизы и совместные треки двух команд. Билеты — от 4 тыс. до 9 тыс. руб.
В МТС Live Холле 4 декабря выступит ЛСП. Артист представит программу, в которой встретятся старые, не очень старые и совсем новые песни. Организаторы обещают, что все в программе перемешается и сложится в новый рисунок. Билеты — от 3 тыс. до 4,5 тыс. руб.
Выставки и экскурсии
В Музее Бориса Ельцина проходит выставка «Социалистическое побратимство: Свердловская область и Западно-Чешская область Чехословакии». Экспозиция рассказывает о побратимских связях регионов с 1966 года на 10 парах городов (Свердловск–Пльзень, Нижний Тагил–Хеб и других). На выставке представлены фотографии делегаций, медаль Пльзеня и картина вручения Ордена Дружбы заводу Уралмаш. Вход свободный.
В центре «Эрмитаж-Урал» 28 ноября пройдет лекция «Красота, которая убивает: цена цвета в искусстве Нового времени» в рамках выставки «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков». Сокуратор выставки Лиана Бекмансурова расскажет, как история искусства переплетается с историей химии, торговли и медицины и какие смертельно опасные пигменты скрывались за красотой произведений XIV–XVIII веков. Билеты — 250 руб.
Спектакли
В Центре современной драматургии (ЦСД) 29 и 30 ноября покажут премьерный спектакль «10 комнат Вишну» по мотивам древних индийских мифов о богах, чудесных превращениях и вечном равновесии мира. Постановка соединяет в одно действие индийские танцы, кукол, музыку и театральную игру. Билеты — 2 тыс. руб.
В кинотеатре «Колизей» 4 декабря пройдет вечер танцевальных спектаклей театра «Провинциальные танцы» «Триада Адама / Зримая тьма». «Триада Адама» — премьера, спектакль-исповедь о мужском одиночестве в трех временных линиях и трех ипостасях одного «я». «Зримая тьма» — это постановка по мотивам произведений Сартра, Данте и Стайрона, которая рассуждает о том, можно ли найти противоядие от тошнотворной пустоты внутри. Билеты — от 1 тыс. до 1,8 тыс. руб.
Кино
В кинозале Ельцин-центра 28 ноября покажут фильм «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна. Это история корейской семьи, переезжающей в американскую глубинку ради фермы и «американской мечты». А с приездом бабушки она превращается в рассказ о стойкости и юморе. Билеты — 500 руб.
В кинозале Ельцин-центра 29 ноября покажут фильм «Точка кипения» — драму о ресторанной индустрии на языке оригинала с русскими субтитрами. В самый оживленный вечер года в популярном лондонском ресторане шеф-повар Энди Джонс разрывается между личными и профессиональными проблемами. В ресторан приходит проверка, наносит визит ресторанный критик, а инвестор заведения требует возврата вложенных денег. Билеты — 500 руб.
В кинозале Ельцин-центра 29 ноября покажут фильм «Первая корова». Повар Отис и китаец Ли затевают успешный бизнес благодаря чужой корове, но их шаткий план не выдерживает окружающих обстоятельств. Это рассказ об одиноких пройдохах, маленьких победах и американской мечте времен, когда Америка еще не была великой. Показ на английском языке с русскими субтитрами. Билеты — 500 руб.
В кинозале Ельцин-центра 1–3 декабря в рамках конкурса неигрового кино «Кинопроба 2026» покажут работы студентов ведущих киношкол России и зарубежья. Всего в конкурсную программу фестиваля вошли 155 фильмов из 19 стран — России, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Китая, Индии, Ирана и других. А в честь столетнего юбилея Евгения Евстигнеева 3 декабря покажут фильм «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен».
Лекции
В ККТ «Космос» 29 ноября писатель, сценарист и медиаменеджер Сергей Минаев представит моноспектакль-лекцию «Немного истории». Автор покажет взгляд на историю через судьбы женщин разных эпох и расскажет, как фаворитки меняли ход событий и ради любимой начинались войны. Сергей Минаев обсудит со зрителями, учится ли человечество на своих ошибках. Билеты — от 18 тыс. до 22 тыс. руб.
В Ельцин-центре 29 ноября пройдет лекция Нины Щербак «От Шерлока Холмса до мисс Марпл: формула британского детектива». Кандидат филологических наук и доцент СПбГУ расскажет, почему Холмс симпатичен читателю, несмотря на скверный характер, как дедукция становится основой сюжета и почему у Агаты Кристи подозрение может пасть на каждого в замкнутом пространстве. Билеты — 300 руб.
В Музее андеграунда 1 декабря пройдет лекция дизайнера и писателя Александра Коротича. Автор обложек культовых альбомов «Агаты Кристи», «Урфина Джюса», «Наутилуса Помпилиуса», «Чайфа», «Насти» и других легендарных команд Свердловского рок-клуба расскажет, как работала его творческая мысль при создании этих обложек, а также о сотрудничестве с музыкантами новой волны. Билеты — 600 руб., льготные — 300 руб.