На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группу «Любэ», Анжелику Варум и Леонида Агутина, Александра Розенбаума, Вадима Самойлова и ЛСП. В музеях — увидеть выставку «Социалистическое побратимство: Свердловская область и Западно-Чешская область Чехословакии» и побывать на лекции «Красота, которая убивает: цена цвета в искусстве Нового времени» в рамках выставки «От красоты небесной к красоте земной. Искусство стран Европы XIV–XVIII веков». На театральных площадках — посетить премьеры «10 комнат Вишну» и «Триада Адама». В кино — посмотреть фильмы «Минари», «Точка кипения», «Первая корова» и программу фестиваля неигрового кино «Кинопроба 2026». А лекторы расскажут о строении британского детектива, как создавали обложки альбомов культовых свердловских рок-групп. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».