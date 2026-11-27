«Я прекрасно понимаю, что муниципальное образование с радостью бы избавилось от этих полномочий. Понимая, что для них это реально тяжелое финансовое бремя, которое они не тянут, мы его хотели забрать. Но я пока не знаю источника, который бы позволил нам полноценно реализовать эту функцию. Хотя по линии транспорта как объем критики большой, так и объем мероприятий, которые проводятся»,— сказал Андрей Клычков.