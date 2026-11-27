В Орле для передачи транспорта на уровень региона нужно 700 млн рублей
Для передачи полномочий по организации пассажирских перевозок в Орле с городского на областной уровень требуется порядка 700 млн руб. Пока в бюджете нет достаточной суммы, поэтому власти региона ищут альтернативный источник финансирования. Депутаты облсовета параллельно рассматривают соответствующий законопроект во втором чтении. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время ежегодной пресс-конференции.
Глава региона пояснил, что, в частности, изменения предполагают передачу областным властям возможности управления муниципальным «Трамвайно-троллейбусным предприятием». Однако для начала нужно закрыть долги этого МУП — на эти цели требуется порядка 350 млн руб. Оставшаяся сумма необходима для непосредственной организации пассажирских перевозок в течение года.
«Я прекрасно понимаю, что муниципальное образование с радостью бы избавилось от этих полномочий. Понимая, что для них это реально тяжелое финансовое бремя, которое они не тянут, мы его хотели забрать. Но я пока не знаю источника, который бы позволил нам полноценно реализовать эту функцию. Хотя по линии транспорта как объем критики большой, так и объем мероприятий, которые проводятся»,— сказал Андрей Клычков.
В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что орловский облсовет одобрил в первом чтении передачу организации пассажирских перевозок в Орле на уровень региона. Уточнялось, что это произойдет 1 января 2027 года.
О том, как Андрей Клычков оценил качество очистки орловских дорог во время первого сильного снегопада, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».