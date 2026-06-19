В Орле начали передачу транспорта на областной уровень

Депутаты Орловского облсовета 19 июня приняли в первом чтении законопроект о передаче полномочий по организации регулярных пассажирских перевозок в Орле от муниципалитета к областным органам власти. Эта инициатива была внесена губернатором Андреем Клычковым. Предполагается, что полномочия перейдут с 1 января 2027 года для последующего вывода транспортного предприятия из кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) зарегистрировали в Орле в январе 2004 года. Единственным учредителем выступает Орловская область. Уставный капитал организации составляет 18,5 млн руб. С 27 февраля 2026 года обязанности генерального директора исполняет Игорь Афонин, до него ТТП руководил Игорь Косолапов. В 2025 году выручка предприятия составила 249,7 млн руб., что на 13,3% ниже показателя 2024-го (288,1 млн руб.). При этом чистый убыток сократился до 57 млн руб. по сравнению с убытком в 330,5 млн годом ранее.

О сути инициативы на 55м заседании облсовета рассказал руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и РГСП Алексей Субботин. По мнению региональных властей, реализация полномочий на областном уровне позволит повысить качество пассажирских перевозок «путем создания единой системы контроля регулярности рейсов и соблюдения расписания». Также предполагается разработать и синхронизировать модель транспортного обслуживания населения Орла и минимизировать дублирование муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Помимо этого планируют создать транспортно-пересадочные узлы и сократить интенсивность движения в центральной части города.

Дополнительных учреждений создавать не планируют — полномочия будет исполнять действующее казенное областное учреждение «Организатор перевозок».

«Вместе с тем штатно-структурные изменения в самом учреждении не исключены и будут проводиться в установленном порядке»,— отметил господин Субботин.

Председатель областного Совета Леонид Музалевский по итогам заседания подчеркнул, что задача области, берущей на себя ответственность за транспорт Орла, — вывести предприятие из кризиса и выстроить единый работоспособный механизм.

«Иного пути привести транспорт Орла в порядок, откровенно говоря, уже не было»,— резюмировал господин Музалевский.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» писал, что арбитраж полностью удовлетворил иск ТТП к региональному филиалу АО «РИР энерго». Предприятие требовало взыскать с ответчика 11,1 млн руб. за простой трамваев в связи с ремонтом подземного участка теплосети на пересечении улицы Пушкина и Трамвайного переулка.

Денис Данилов