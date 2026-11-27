В Татарстане выявили нарушения в закупках на 6,1 млрд рублей с начала года
УФАС признало обоснованными 45,4% жалоб на действия заказчиков
Татарстанское УФАС за январь—ноябрь 2026 года выявило нарушения в закупках общей начальной стоимостью 6,1 млрд руб. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Ренат Валиахметов.
С начала года ведомство оценило свыше 2,7 тыс. закупок. В 2025 году проверили 2,5 тыс., а начальная стоимость закупок с нарушениями составила 7,4 млрд руб.
За 11 месяцев управление рассмотрело 478 жалоб на действия заказчиков. Обоснованными признали 217, или 45,4%. По итогам рассмотрения выдали 137 предписаний об устранении нарушений против 82 годом ранее.
Чаще всего заказчики нарушали требования о приоритете отечественной продукции, составляли технические задания под конкретного производителя, задерживали оплату исполненных контрактов и публикацию сведений о закупках. Более половины нарушений пришлось на закупки товаров.
По данным управления, недобросовестные поставщики не исполнили обязательства по контрактам на 1 млрд руб.